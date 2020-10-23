Ряд волгоградских школ продлили каникулы из-за коронавируса

Детей отправили по домам - пережидать пик коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что коронавирус бьет рекорды в Волгоградской области, отправлять школьников на дистанционное обучение пока не планируют. Однако, в некоторых учебных заведениях решено было продлить детям каникулы на время всплеска ковида. Так, например, в школе №1 поселка Городище Волгоградской области дети будут отдыхать не неделю, как обычно, а две - вплоть до 9 ноября.

Речь идет о школах, которые учатся по четвертной системе, где плановые каникулы должны начаться 23 и 26 октября.

В региональном комитете образования говорят, что каждая школа сама вправе устанавливать длительность каникул и принимать решения по корректировке расписания.

- Корректировка графика не влияет на реализацию образовательных программ, - добавляют в областном комитете образования и науки.

Отметим также, что по данным регионального Роспотребнадзора, в последние дни уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в учебных заведениях и детских садах области снизилась в 1,4 раза.