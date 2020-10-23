Волгоградская область занимает третье место в России по числу коек в коронавирусных госпиталях

Волгоградская область входит в тройку по стране по числу ковидных коек и по обеспеченности на душу населения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболевшие коронавирусом жители Волгограда и области жалуются, что им приходится лечиться дома. Все из-за нехватки мест в инфекционных госпиталях. В больницу скорая помощь увозит пациентов только со средней или тяжелой формой заболевания. Волгоградцы обвиняют местное здравоохранение в неготовности к пандемии. Но как оказалась, по сравнению с другими субъектами России, в Волгоградской области наибольшее число развернутых коек. На момент 21 октября 2020 года в регионе были 7 353 оборудованных кушеток для пациентов с COVID-19. И это третий показатель по стране. Больше только в Москве, где развернуто 15 270 мест в инфекционных госпиталях, а также в Московской области – 11 565 коек. Также в пятерке Свердловская область и Санкт-Петербург, где 7 286 и 6 165 мест в коронавирусных госпиталях.

Волгоградская область также занимает третье место в России по обеспеченности ковидных коек на душу населения. В нашем регионе на 1 койку в среднем приходится 341 человек. По этому показателю первое место занимает Калмыкия, где 1 место для пациентов с коронавирусом рассчитано примерно на 249 жителей, и Тыва – 312 человек на 1 койку в стационаре. При этом всего в республиках 1 095 и 1 040 развернутых коек.