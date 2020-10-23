«Возможно и допустимо»: облкомприроды одобрил строительство трассы через Волго-Ахтубинскую пойму

Ради дороги спилят более 15 тысяч деревьев в пойме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это было ожидаемо: волгоградские чиновники из областного комитета природных ресурсов одобрили строительство трассы через дубовую рощу Волго-Ахтубинской поймы. Об этом сказано в заключении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), которую проводили эксперты облкомприроды.

«Экспертная комиссия пришла к заключению, что намечаемые действия по строительству второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу соответствуют экологическим требованиям законодательства РФ и Волгоградской области в сфере охраны окружающей среды», - сказано в ГЭЭ.

Также в документе сказано о «допустимости намечаемого воздействия на окружающую среду» и «возможности» реализовать проект при соблюдении рекомендаций ГЭЭ.

Напомним, проектом строительства новой трассы предусмотрена вырубка более 15-ти тысяч деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, в том числе и тысяч реликтовых дубов.