Два состава Ротора из разных городов отправились в Москву на игру с Локомотивом

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» прибыл в Москву, чтобы 24 октября провести матч 12-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом». В пятницу в столицу улетели 11 игроков, которые не принимали участие во встрече Кубка России с «Крыльями Советов». В этом числе вратарь Йосип Чондрич, защитники Азат Байрыев, Данил Степанов, Соломон Кверквелия, Седрик Гогуа, полузащитники Олег Алейник, Сергей Макаров, Илья Жигулев, Зурико Давиташвили, нападающие Джовино Фламарион и Камиль Муллин. А футболисты, которые сыграли в Самаре, после матча не возвращались в Волгоград. Они сразу же взяли курс на Москву, где находятся уже второй день. Получается, команда к игре с одним из лидеров РПЛ готовилась разными составами.

Сегодня сине-голубые наконец-то собрались вместе. Игра «Локомотива» и «Ротора» в субботу начнется в 19.00 по московскому времени, по волгоградскому – в 20.00. Прогноз «КП» на матч – минимальная победа «железнодорожников».