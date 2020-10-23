Волгоградской области выделят из госбюджета деньги на инфраструктуру для новостроек

Бочаров просил помощи у главы минстроя РФ в августе. Его просьбу услышали.

Волгоградская область попала в список из семи регионов, которым выделят из федеральной казны деньги на развитие жилищного строительства. В общей сложности из госбюджета на эти цели дадут более 902 миллионов рублей. Об этом «КП-Волгоград» узнал из проекта решения, опубликованного на сайте правительства России.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как раз эту поддержку и просил у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, когда тот приезжал в Волгоград с рабочим визитом.

- Программы Минстроя дают отличную возможность для развития территорий. Но, прошу вас, Владимир Владимирович, поддержите проекты, связанные с развитием инфраструктуры и ЖКХ. Без государственной поддержки, только за счет местных бюджетов, невозможно осилить замену инфраструктуры, - обратился глава региона к Якушеву в августе.

Речь идет о новых сетях и дорогах, которые необходимы для строительства новых жилых комплексов и их жизнеобеспечения. Просьбу Бочарова услышали.

- Эти деньги пойдут на строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, которые позволят ввести в эксплуатацию жилье в рамках проектов по развитию территорий в объёме 132 тысяч квадратных метров, - сказано в сообщении на сайте правительства РФ.