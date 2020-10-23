В Волгограде владельцам общепита арендные каникулы продлили до конца года

Коронавирус добивает малый, да и средний бизнес. Не успели владельцы волгоградских заведений общественного питания хоть немного вздохнуть после трехмесячного весеннего простоя, как их снова ограничили в работе. Напомним, работать они могут только на 50% наполняемости и лишь до 23.00. Чтобы удержать этот бизнес от окончательного краха, депутаты Волгоградской гордумы приняли решение продлить заведениям общепита арендные каникулы.

- Преференции получат арендаторы муниципального имущества, закрепленного за муниципальными организациями и осуществляющими основной вид деятельности в сфере торговли и общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и летние кафе). В частности, на период с 1 июня по 31 июля 2020 года их полностью освободили от арендной платы. А в период с 1 августа по 31 декабря (но не дольше, чем будут действовать ограничения по коронавирусу) они получат 50% скидку по арендным платежам, - поясняют в Волгоградской гордуме.

В основном это коснется арендаторов на Ворошиловском и Центральном рынках.

И добавляют, что момент заключения договора аренды – до или после введения ограничений – не имеет значения.

- Льгота будет предоставляться на основании обращений арендаторов, - добавляют в гордуме.