В Волгограде на «Семи ветрах» сутки не будет отопления и горячей воды

Фото "Концессии теплоснабжения"

Нерадостная новость для жителей микрорайона «Семь ветров» Дзержинского района Волгограда: 24 октября у них весь день не будет ни горячей воды, ни отопления. Не у всех, но у большинства. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в «Концессии теплоснабжения». Есть и хорошие вести: перебои связаны с тем, что будут менять участок магистральной теплотрассы, а это значит, что после ремонта качество услуг станет лучше.

Тепломагистраль по улице Землячки проложили еще в 70-х годах прошлого века. Естественно, трубы давно пережили свой срок эксплуатации и обветшали. Летом специалисты ресурсоснабжающей организации уже заменили 222 метра ветхой теплотрассы и еще 120 капитально отремонтировали. Но сегодня, 23 октября, труба опять рванула на старом участке – в 40 метрах от нового трубопровода.

- И хотя полную замену этого участка планировали сделать в следующем году, сегодня решили не ждать. В выходные синоптики обещают теплую и сухую погоду, поэтому решено, что в субботу специалисты компании заменят еще один участок теплотрассы длиной 15 погонных метров. Это позволит избежать новых порывов на данном трубопроводе, - поясняют в «Концессии теплоснабжения».

Для этого 24 октября придется все дома на «Семи ветрах» отключить от тепла. Но ряд потребителей все-таки останутся с отоплением: ряд улиц переключат на магистральный теплопровод, проходящий в районе улицы Качинцев.

Ремонтные работы стартуют в 6 утра в субботу, и планируют закончить к утру 25 октября.