В Камышинском, Котовском и Городищенском районах - бурный рост заболевания коронавирусом

Наибольший прирост ковидных пациентов в Волгограде и Волжском Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает держать в страхе жителей Волгоградской области. 23 октября случился очередной рекорд прироста пациентов с положительными тестами. 192 заболевших выявлены в 22 городах и районах региона. Наибольший прирост по-прежнему в Волгограде. В областном центре в пятницу диагноз подтвердился у 86 человек, рассказали «Комсомолке» в оперативном штабе. 22 заболевших с коронавирусом в Волжском. Крупнейшие города области остаются лидерами неприятного рейтинга. Среди районов Волгоградской области не первый день большой прирост дает Камышинский. Сегодня там ковид выявлен у 18 жителей. Непростая обстановка в соседнем Котовском районе – вчера было 15 зараженных, а сегодня 13. Не в первый раз коронавирус вспыхивает в Городищенском районе - в пятницу 11 подтвержденных случаев.

В Среднеахтубинском районе 23 октября 6 жителей узнали у себя об опасном диагнозе. По 5 заболевших в Чернышковском и Жирновском районах. В Палласовском на четырех человек пришли положительные тесты. По 3 жителя заразились коронавирусом в Ленинском, Светлоярском и Николаевском районах. В Дубовском, Ольховском, Нехаевском районах по 2 человека столкнулись с ковидом, в Михайловском, Быковском, Иловлинском, Клетском, Урюпинском, Новоаннинском и Даниловском – по 1.

23 октября коронавирус выявили у четырех грудничков, которым меньше одного годика. Заболели 17 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Также ковид подтвердился у восьми подростков от 15 до 17 лет. Хотя накануне глава областного Управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева сообщила, что среди школьников заболеваемость снизилась. Среди детей дошкольного возраста – 2-6 лет – заболели 7 ребят. Но среди взрослых прирост пациентов с COVID-19 в разы больше. 49 волгоградцам с положительными тестами от 50 до 64 лет, 48 подхвативших вирус старше 65 лет. Еще 44 заразившимся от 30 до 49 лет, в возрастной категории 18-29 лет заболели 15 человек.