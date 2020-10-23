После взрыва АЗС на волгоградских автозаправках нашли 450 нарушений

Все помнят взрыв 10 августа, который прогремел на АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда: тогда пострадало 13 человек, один из которых позже скончался. После этого прокуратура Волгоградской области вместе с Ростехнадзором и МЧС провели масштабный рейд всех автозаправок региона. Проверяли все - от наличия огнетушителей до документации. Всего выявили 450 нарушений.

- Частые нарушения: отсутствие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, аттестации на знание требований безопасности, непроведение периодических учебно-тренировочных занятий с обслуживающим персоналом, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Так, в Михайловке полностью закрыли одну автозаправку до полного устранения владельцем выявленных нарушений. По итогам прокуратура вынесла 94 представления, подала 70 производств и 2 иска в суды, более 50 материалов отправлены в административные органы.