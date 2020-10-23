Из-за коронавируса скончались две жительницы Камышина

Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 188. 23 октября стало известно о двух смертельных случаях. Скончались две жительницы Камышина, которые страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 69-летняя женщина начала лечение самостоятельно. За медицинской помощью в поликлинику она обратилась спустя неделю. Пенсионерке потребовалась госпитализация. Врачи направили ее в инфекционное отделение Городской больницы №1. Однако состояние женщины ухудшалось. Спасти жительницу Камышина не удалось.

67-летняя женщина из города в Волгоградской области оказалась в Городской больнице №1 Камышина уже в состоянии средней тяжести. Не уточняется, то ли пенсионерка сама тянула с обращением к врачам, то ли долго ожидала медпомощи. Уже в стационаре камышанке стало еще хуже, медики приняли решение перевести ее в Волгоград - в Клиническую больницу №5, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Но пациентка скончалась.