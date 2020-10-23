В администрации Волгоградской области – новый председатель комитета строительства

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения в комитете строительства. Занимавший должность главы комитета с лета 2019 года Юрий Чувашин покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности главы облстроя назначен Юрий Седов. Ранее он был начальником Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Облгосэкспертиза». 35-летний Юрий Седов окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, работал в дорожно-строительной отрасли, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ушедший по собственному желанию в отставку Юрий Чувашин до работы в комитете строительства на протяжении десяти лет был главой Николаевского района Волгоградской области. Прошлым летом в облстрое он сменил Светлану Кузнецову, которая с поста председателя перешла на другую работу.