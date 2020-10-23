В Волгограде грузовик на «зебре» сбил пенсионерку

Последствия столкновения ВАЗа и БМВ в Кировском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Происшествия на дорогах Волгоградской области не утихают. Все по-прежнему спешат, отчего становятся участниками аварий с серьезными последствиями. Утром 22 октября в Кировском районе Волгограда водитель грузового автомобиля не увидел перед собой красный сигнал светофора и пешеходный переход. 58-летний мужчина за рулем «МАЗа» с полуприцепом в 9.15 на улице 64-й Армии сбил 80-летнюю пенсионерку, которая переходила по «зебре» на зеленый свет. Женщину с травмами скорая помощь увезла в больницу.

И еще одна крупная авария также случилась в Кировском районе, но уже под вечер четверга. В 16.50 на улице Лазоревой 51-летний водитель «ВАЗ-211140» на повороте должен был уступить дорогу другим автомобилям. Но решил не притормаживать. В итоге отечественный «универсал» влетел в «БМВ 520», которым управлял 26-летний волгоградец. От удара машины стали похожи на груду металла, а «ВАЗ» вдобавок перевернулся на бок. Водитель немецкой иномарки и 50-летняя пассажирка «универсала» были госпитализированы.

В Ленинском районе в аварии пострадали два пенсионера. В 21.20 47-летний водитель «Лады Гранта» на трассе «Ленинск-Покровка-Лещев» выезжал со второстепенной дороги. Приоритет движения был не у него, но мужчина решил нажать на газ. Тут и произошло столкновение с «Нивой», за рулем 74-летнего водителя. Российский внедорожник перевернулся и улетел в кювет. Но сильно пострадали пассажиры 72 и 74 лет в «Ладе Гранта». Они были доставлены в медучреждение.