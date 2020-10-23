2% овощей и фруктов, продаваемых на рынках и в магазинах Волгоградской области, опасны для здоровья

Волгоградцы – большие любители овощей и фруктов, показало недавнее исследование Волгоградстата. А вот региональный Роспотребнадзор проверил, насколько безопасны покупаемые в магазинах яблочки и помидоры. По данным за 9 месяцев 2020 года только 2% реализуемой на прилавках плодоовощной продукции – небезопасны для здоровья.

Всего эксперты взяли 353 пробы. Они исследовали овощи и фрукты на содержание нитратов, пестицидов, микотаксинов, ГМО, паразитологические показатели и даже на содержание мышьяка, ртути, свинца и кадмия. Результаты оказались в пользу потребителей продукции.

В ходе проверок изъяли лишь одну партию – у продавца не оказалось сопроводительных документов и его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Вообще Роспотребнадзор не рекомендует покупать овощи и фрукты абы где, ведь они могут оказаться опасными. Лучше ходить на официальные рынки или в магазины, прокомментировали «КП-Волгоград» в надзорном ведомстве.