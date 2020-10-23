На севере Волгограда ремонтируют проспект Ленина

Фото: пресс-служба мэрии.

Полтора километра проезжей части обновят на участке проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда до конца года. Старое полотно, пришедшее в негодность, давно сняли, основание укрепили, параллельно заменяют и поднимают бордюры, ремонтируют колодцы. Сейчас активные работы ведутся на отрезке от 39-ой Гвардейской до улицы Рихарда Зорге.

- Дорожники уже уложили выравнивающий слой нового покрытия, приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Каждый этап контролируют эксперты «Комдорстроя»: они берут пробы, исследуют в лаборатории состав используемых материалов, дают заключение и лишь после этого подрядчик приступает к дальнейшим работам. Этот подход позволяет исключить брак. Ведь выполняющая работы фирма дает гарантию на асфальт на 4 года: если где-то появятся ямы, их придется переделывать за свой счет.

Отметим, что ремонт дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».