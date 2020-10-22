В многоэтажке в центре Волгограда в пожаре погиб человек

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Вечер четверга, 22 октября, у жителей Центрального района Волгограда был неспокойным. В доме №13 на улице Бакинской загорелась квартира на девятом этаже. К сожалению, находившийся в ней человек погиб. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 18.30. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты. Огнеборцы эвакуировали жильцов подъезда многоэтажного дома, в котором полыхала квартира. В ней на площади шести квадратных метров горели вещи.

Пожарные справились с огнем в 19.07. Однако спасти жильца квартиры не удалось. Личность погибшего уточняется. МЧС напоминает, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Неосторожное обращение с огнем приводит к происшествиям и гибели людей.