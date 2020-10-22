23 октября в Волгограде без света останутся два детских сада, частный сектор и малоэтажки

Все работы энергетики закончат до наступления сумерек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Волгограда каждый день вынуждены искать свои дома в списке отключений электроснабжения. Энергетики продолжают проводить плановые работы по ремонту и обновлению оборудования, что нельзя сделать, не вырубив свет. В основном, без электричества остаются жители частного сектора. Завтра, 23 октября, света не будет в домах Кировского, Ворошиловского, Красноармейского, Советского и Дзержинского районов Волгограда, сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети-Юг». Без электричества останутся также малоэтажки и пара детских садов.

В Кировском районе работы на линиях 23 октября потребуют отключения света в частных домах на двух улицах. С 9.00 до 17.00 без телевизоров, микроволновок и других электроприборов останутся жители улицы Шаблиевской, №14-42 (четная сторона) и №23-67б (нечетная сторона), а также улицы Кременской, №22-58 (четная сторона), №21-55 (нечетная сторона).

В Ворошиловском районе электроэнергии не будет с 9.00 до 13.00 по следующим адресам: улица Диккенса, 15-53, 55, 55а, 57; улица Азизбекова, 4, 20; улица Грановитая, 21, 23-30, 30а, 32; улица Семенова-Тян-Шанского, 10а, 10б, 12а, 2б, 39, 22/95, 22/98-22/102 (четная сторона), 103, 107, 124, 125, 22/111, 22/115, 22/116, 22/123, 22/138-22/144 (четная сторона), 22/139, 22/108, 22/14, 22/142, 22/146, 22/156, 22/160, 22/30, 22/109, 22/127, 22/143, 22/145, 22/151, 22/159. На этих улицах за неделю ремонтные работы проходят уже не в первый раз.

В Красноармейском районе с 9.00 до 15.00 будут обесточены два детских сада на проспекте Столетова. Это детские сады №169 и №289, которые находятся в одном здании. Также с 9.00 до 15.00 без света останутся трехэтажки №12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 по улице 40 лет ВЛКСМ, №15, 17 на улице Копецкого и №22 на проспекте Столетова. В этот же временной промежуток без электроэнергии останутся жилые здания №8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Брестской.

В Дзержинском районе с 12.00 до 16.00 электричество энергетики отключат на улицах Каспийской, Черноморской, Ленской, Грузинской, Севастопольской, Двинской, Азовской, Березовской, Быковской.

С 9.00 до 12.00 без света в Советском районе останутся улицы Тисовая, Покровская, Виноградная, Венская, Мариинская, Иверская, Дунайская, Княгинская и Сиреневый бульвар.