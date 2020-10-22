Все на борьбу с коронавирусом: преподаватели медуниверситета вслед за студентами переходят на работу в больницы

Преподаватели и студенты ВолГМУ от теоретический медицины переходят к практической Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградские медики продолжают ожесточенную борьбу с пандемией коронавируса. Возросшая нагрузка заставляет искать кадры из резерва. На работу в поликлиники и больницы, в том числе переведенные в ковидные стационары, отправляются студенты и преподаватели Волгоградского государственного медицинского университета. При этом процесс обучения молодых специалистов, которые из учебных аудиторий пошли спасать жизни, не должен пострадать. Перешедшие в больницы и поликлиники педагоги освобождены от учебной нагрузки. Она распределена между другими преподавателями, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ВолГМУ. Те, кто не может выйти на работу в красную зону, будут вести консультации больных онлайн.

Из-за большой загруженности студентов и преподавателей вуза, их расписание будет изменено. Учащиеся, которые заключили трудовые договоры с учреждениями здравоохранения, смогут получать знания в вечерние часы.

Напомним, в Волгоградской области из-за пандемии началась реализация проекта «Дистанционный помощник врача». Молодые специалисты устроились в медучреждения в качестве среднего и младшего персонала, а ординаторы и аспиранты приняты в качестве врачей. Волонтеры проводят консультации в колл-центре по вопросам коронавируса.