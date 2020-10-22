Ушли в неизвестном направлении: в Волгоградской области пропали трое жителей

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Волгоград

Родные трех жителей Волгоградской области забили в тревогу. Их близкие люди бесследно исчезли. Уже 4 дня ничего неизвестно об Елене Львовне Силантьевой (Дьяковой). 53-летняя жительница Волгограда вышла из дома 18 октября и большее ее не видели. «КП-Волгоград» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали о приметах потерявшейся женщины. Она полного телосложения, рост 163 сантиметра, волосы седые, цвет глаз карий. В день пропажи Елена Силантьева была одета в светло-бежевую куртку, синюю футболку с белыми поперечными полосками, черные полуспортивные штаны и белую летнюю обувь с блестками.

Не выходит на связь Александр Францович Любовецкий. 56-летний мужчина проживает в поселке Нариман Светлоярского района. О нем ничего неизвестно с 14 октября. Его рост 170 сантиметров, обычное телосложение, карие глаза и седые короткие волосы с залысинами. Он ушел в коричневой замшевой куртке с клетчатой подкладкой, серой рубашке-поло с воротником, голубых штанах с белыми лампасами и черных резиновых шлепках.

Объявили о пропаже и близкие 38-летнего волгоградца Николая Игоревича Морозова. Куда и зачем он ушел 21 октября, никто не знает. У жителя Волгограда полное телосложение, рост 185 сантиметров. Цвет глаз голубой, а волосы короткие светло-русые.

Всем, кому что-то известно о пропавших жителях Волгоградской области, волонтеры просят позвонить по номерам 8-909-382-30-46 (Ольга), 8-966-789-08-88 (Светлана) или 112.