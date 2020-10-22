Волгоградцам запретили заменять маски повязками

Шарфик вместо маски больше не считается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помимо введения новых карантинных ограничений на работу кафе и ресторанов и новшеств, которые коснутся жителей старше 65 лет, в новой версии режимного постановления губернатора Волгоградской области №179 появилось и очередное ужесточение масочного режима. Жителям региона запретили использовать в качестве средств защиты органов дыхания повязки и прочие аналоги, заменяющие маски и респираторы. Так что шарфик на лице больше не считается.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, из пункта 3.10 постановления, которое вступает в силу с 23 октября 2020 года, исчезли слова «повязки и иные изделия их заменяющие». Теперь в транспорте, на остановках и в общественных местах придется использовать только маски и респираторы.

На прошедшем брифинге Роспотребнадзор еще раз напомнил о необходимости соблюдать противовирусные меры. Носить маски, мыть руки, проветривать и дезинфицировать помещения – все это снизит риск заражения не только коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями.

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