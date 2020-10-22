Села 17 районов Волгоградской области получат газ

Голубое топливо к 2025 году должны получить около 10 000 жителей региона Фото: Олег ЗОЛОТО

Неприятно осознавать, что в XXI веке еще не все жители могут похвастаться проведенным газом в их домах. Люди в сельской местности вынуждены отапливать свое жилье дровами. Однако в течение пяти лет голубое топливо появится в 57 населенных пунктов 17 районов Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров подписал соглашение о газоснабжения и газификации региона с 2021 по 2025 год с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Совещание прошло в видеоформате.

- Объем финансирования для Волгоградской области мы предусмотрели по сценарию «максимальный», - отметил Алексей Миллер. – Будет выделено 4,3 миллиарда рублей. Это в 6,5 раз больше, чем за предыдущие пять лет. Не всем мы предоставляем такие объемы финансирования.

По программе, рассчитанной с 2021 года по 2025-й, газ будет проведен для десяти тысяч семей в селах Волгоградской области. Будут газифицированы и социальные объекты.

- Перед нами стоит большая задача, которую поставил президент страны, по повышению качества жизни людей, - заявил Андрей Бочаров. - Программу, которую мы сегодня подписали, очень важная. Она завершит газификацию Волгоградской области в кратчайшие сроки.

Планируется, что в 2025 году населенные пункты Волгоградской области будут газифицированы на 89,3%.