Лишь у одного из десяти есть антитела: в Волгограде дефицит антиковидной плазмы

Из 16 тысяч переболевших донорами могут стать единицы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Каждый день волгоградцы ищут доноров антиковидной плазмы для своих родных, друзей, коллег. Председатель облздрава Анатолий Себелев на брифинге рассказал, почему в Волгоградской области такой дефицит доноров - антитела есть в среднем только у одного из десяти переболевших коронавирусом.

- Они - это золотой резерв. У всех обследованных пациентов нахождение активных антител против ковида колеблется от 9 до 12 процентов. Поэтому резерв достаточно маленький, - поясняет Себелев.

При выписке из больницы со всеми пациентами ковидных госпиталей проводят беседы. Через две недели тех, кто изначально был не против стать донором, обзванивают. Приглашают в центр крови. Но вопроса дефицита это не решает.

Во-первых, есть ограничения по возрасту – от 18 до 55 лет, и весу – от 55 килограммов. Во-вторых, немало противопоказаний по здоровью, например, хронические заболевания. В-третьих, переливают кровь группа в группу. Плюс отсутствие антител.

- Может быть такая группа крови необходима, которой в данной когорте ни у кого нет. Ну и, конечно, это не панацея, - считает глава облздрава. – В любом случае антиковидная плазма приносит определенный эффект, оказывает антикоагулянтное действие.

На сегодня переболевшие коронавирусом волгоградцы сдали уже более ста литров крови (берут по 450 мл с человека). Но вся их плазма уже давно разошлась по ковидным госпиталям.

Переболевшие коронавирусом могут сдать кровь на станции переливания крови в Волгограде - на улице Голубинской, 9а; в филиале в Волжском – на улице Автодорога №7, стр. 6.

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