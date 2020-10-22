Коронавирус пошел в районы: всплеск в Камышинском и Котельниковском

Фото из архива КП.

Цифры коронавируса в городах районах Волгоградской области пляшут, и ежедневные данные, вероятнее всего, зависят от числа проведенных за сутки тестов. Вот за минувшие сутки Волгоград показал значительное снижение новых заболевших – всего 57 (напомним, в последние дни цифры держались под сотню). Но областной центр по-прежнему в антилидерах региона. На втором месте – Волжский. Там плюс 42 новых подтвержденных случая.

На ковидную карту сегодня попали еще 16 районов Волгоградской области и город Михайловка. Среди них в ТОП выбились Камышинский и Котельниковский районы. Там за сутки прибавилось сразу по 22 новых ковидных больных. Еще 15 пациентов с диагнозом COVID-19 оказалось в Котовском районе. Небольшой очаг вспыхнул и в Жирновском районе – плюс 8 заболевших.

В остальных районах ситуация относительно спокойная – там зафиксировали от 1 до 5 новых случаев. В том числе в Ленинском – 5, В Палласовском – 3 и 3 – в городе Михайловке. По два – в Светлоярском, Городищенском, Калачевском и Среднеахтубинском. По одному – в Руднянском, Иловлинском, Клетском, Дубовском, Октябрьском и Быковском районах.