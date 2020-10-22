В этом году 350 детей-сирот из Волгоградской области получат ключи от квартир

В 2020 году 350 детей-сирот из Волгоградской области получат ключи от обустроенных однокомнатных квартир. Точнее, большая часть выросших в приютах молодых людей отметили новоселье. По информации облстроя, уже приобретена 291 квартира.

На подписании еще 11 контрактов на жилье для получателей из Котово, Жирновска и Старополтавского района. Что касается «качества» квартир, то предпочтение отдают однушкам с отделкой под ключ, чтобы можно было въехать и жить.

- Это квартиры, оборудованные кухонными плитами и новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов. Жилплощадь приобретается в домах, расположенных вблизи социальной и транспортной инфраструктуры, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Еще около полусотни сирот ждут своей очереди на ключи от положенных им от государства однушек. До конца декабря, как обещают власти, все они официально реализуют свои права.