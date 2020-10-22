В Волгоградской области от ковида умерли две женщины и 36-летний мужчина

Фото администрации ВО.

К 22 октября 2020 года в Волгоградской области число умерших от коронавируса достигло 191 человека. Плюс три – только за последние сутки. В летальный список попали две женщины и молодой мужчина. В региональном оперштабе говорят, что все они страдали хроническими заболеваниями, потому и не смогли одолеть коронавирус.

Жителю Урюпинского района было всего 36 лет. Правда, уже в этом возрасте у него был целый перечень тяжелых заболеваний, в том числе и диабет. В Урюпинскую больницу его привезли на «скорой» не с коронавирусом, а с инсультом. Уже позже тест показал наличие ковида. У него стремительно развивалась двухсторонняя пневмония на фоне ослабленного иммунитета, поэтому спасти его не удалось.

Женщина из Новониколаевского района тоже была еще достаточно молодой – 53 года. Но у нее кроме коронавируса также были тяжелые сопутствующие заболевания бронхолегочной и эндокринной систем.

- Ее привезли в Новониколаевскую ЦРБ уже в состоянии средней тяжести. И, несмотря на всю оказываемую медпомощь, она скончалась, - рассказывают «КП-Волгоград» в оперштабе.

Третья в этом списке – 73-летняя жительница Волгограда. Она лечилась дома, но ей становилось все хуже. В инфекционное отделение больницы №3 Волжского она поступила уже в очень тяжелом состоянии. Спасти не удалось.

- Женщина страдала хроническими заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, - отмечают в оперштабе.