В каждом районе Волгограда откроют колл-центры по коронавирусу

Дозвониться в поликлинику можно будет быстрее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет здравоохранения Волгоградской области принял решение создать специальные колл-центры на время пиковой заболеваемости коронавирусом. Они появятся в каждом районе города и области, чтобы разгрузить от сотен звонков регистратуры поликлиник. Об этом рассказал на брифинге председатель облздрава Анатолий Себелев.

- Много вопросов, что трудно дозвониться. Безусловно, нагрузка на поликлиники огромная, по 300 – 350 вызовов в день. Медицинские работники, как и все, болеют. Я принял решение, что мы в каждом районе организуем колл-центр централизованный. В ближайшие дни сделаем это за счет волонтеров, студентов колледжа. Чтобы принимать вызовы, фиксировать их – первичный, повторный, необходимость выписки листка нетрудоспособности, чтобы разгрузить регистратуры и колл-центры поликлиник, - заявил Себелев.

Ведь стоит только появиться симптомам респираторного заболевания, волгоградцы начинают звонить. На горячую линию по коронавирусу, в поликлинику, в скорую. Порой на дозвон уходит по 20 минут и больше. А самостоятельно отличить риновирус, грипп и ковидную инфекцию невозможно. Только на карантине сейчас более 11 тысяч человек.

К тому же с 26 октября жителям региона старше 65 лет обещают уделить особое внимание. Экспресс-тест на антиген к COVID-19 им будут делать на дому, а в случае положительного результата бесплатно привезут домой и все выписанные лекарства.