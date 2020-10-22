В Волгоградской области еще больше ограничили места для курения

Искореняют вредные привычки. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Депутаты Волгоградской областной думы еще ужесточили запреты на курение в общественных местах в регионе. Перечень «запретных» мест, который был утвержден еще в 2018 году, еще больше расширили.

- В частности, отныне запрещено курить даже а лесах, парках и скверах, когда там проводятся культурно-массовые, общественно-политические или спортивные мероприятия. Нельзя будет курить на спортплощадках и в нежилых помещениях многоквартирных домов, с припиской «которые используются для организации досуга и развлечений». Под ограничения попали также гаражи, автопарковки, подземные и крытые переходы, -перечисляют в пресс-службе облдумы.

Напомним, что нельзя в Волгограде курить возле помещений органов власти, у объектов торговли, общественного питания и служб быта. Минимум можно – на расстоянии 15 метров от них. Запрещено курить и на остановках общественного транспорта.

Но и это еще не все. Облдума приняла закон, который запрещает потребление в общественных местах бестабачной никотинсодержащей продукции и использование кальянов.

Кроме того, теперь федеральным законом запрещена продажа пищевых никотиновых смесей, «конфет», и электронных сигарет несовершеннолетним

За нарушение всех этих «табу» предусмотрены крупные штрафы.