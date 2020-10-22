Сломалась машина: под Волгоградом полицейские спасли семью с двумя детьми от холода

Семья выразила благодарность сотрудникам полиции. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 21 октября инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД регионального Главка помогли супружеской паре с двумя детьми, которые в промозглый день застряли на трассе Волгоградской области. Семья ехала домой, в хутор Пятиизбянскии, но «Дэу Матиз» внезапно заглох. Увидевшие это полицейские предложили свою помощь, ведь на улице было холодно, а в машине находились 7-месячный малыш и 11-летний подросток.

- Посоветовавшись, мы приняли решение отбуксировать автомашину в ближайший сервис, а семью разместить в кафе, где можно было бы согреться, - рассказал старший лейтенант полиции Владимир Сайтимов.

Как стало известно «КП-Волгоград», за семьей в тот же вечер приехали родственники. Наутро все они выразили благодарность старшему лейтенанту полиции Сайтимову Владимиру и старшему лейтенанту полиции Терентьеву Сергею.