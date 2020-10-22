Глава волгоградского облздрава: баллоны с кислородом подвозят в госпитали 2-3 раза в сутки

Зачастую кислород - это единственное, что может спасти жизнь больным с пневмонией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока в Ростовской области следственный комитет, Росздравнадзор и местные власти выясняют, связана ли смерть пациентов с перебоями в поставке кислорода в одной из ростовских больниц, жители всех регионов задумались, хватит ли кислорода для всех заболевших у них. На днях волгоградцы жаловались в соцсетях, что важнейший для пациентов газ на исходе в больнице №15. Глава волгоградского комитета здравоохранения Анатолий Себелев на брифинге по коронавирусу не подтвердил эту информацию.

- Достаточное количество кислорода у нас. Это вопрос находится под контролем заместителя губернатора, - говорит глава облздрава. - У нас в области работает несколько заводов, которые в непрерывном режиме доставляют баллоны с кислородом в лечебные учреждения по 2-3 раза в сутки. Поэтому мы держим это на контроле. Ежедневно на оперативных совещаниях утром при заслушивании главных врачей ковидных госпиталей этот вопрос обсуждается.