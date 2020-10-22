Заболеваемость детей в школах и садах Волгоградской области снизилась в 1,4 раза

Дети стали болеть чуть меньше. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известно, что дети переносят коронавирус или бессимптомно, или в крайне легкой форме. Тяжелых случаев в Волгоградской области не зафиксировано. На брифинге 22 октября Роспотребнадзор отчитался о заболеваемости в дошкольных и школьных учебных заведениях.

- Произошло снижение за последние три недели числа случаев заболевания среди детей, посещающих детские образовательные учреждения и школ в 1,4 раза. Очаги на 42-ой неделе регистрировались в 56 классах (39 школ). В сравнении с предыдущей, 41 неделей, число очагов снизилось в 1,6 раза, - рассказала «КП-Волгоград» руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.

Но на этом фоне выросла доля заболевших пенсионеров с 24,6% до 32,9%. Напомним, людям старше 65 лет рекомендуют сидеть дома, а в магазины ходить только по утрам – для них сделают дополнительные скидки на продукты.