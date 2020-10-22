В Волгоградской области 1757 медработников заболели коронавирусом

Врачи и сами нередко заражаются инфекцией. Некоторых не удается спасти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22 октября на брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, стало известно точное число медработников, заразившихся ковидом с начала всемирной пандемии.

- За весь период регистрации заболело новой коронавирусной инфекцией 1757 медицинских работников, - рассказал на брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

Отметим, что медработники, регулярно контактирующие с больными пациентами, сами находятся в зоне риска. Но несмотря на предпринимаемые меры защиты и обязательный тест-контроль, не всем удается избежать инфицирования и не всех удается вылечить. Предварительно, на сегодняшний день более 30 врачей и сотрудников медицинских учреждений уже умерли от ковида. Имена врачей, медсестер, санитарок, лаборантов, увы, периодически пополняют «Список памяти».