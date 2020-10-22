Администрацию Волгограда оштрафовали за плохое содержание дорог

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Бесспорно, в Волгограде много отремонтировано дорог за последние годы. Однако, есть участки, куда дорожники не добираются уже много лет. Эти дороги уже стали непроездными. Например, в их числе улицы Каховская, Чинарская, Верейская и Гомельская в Ворошиловском районе Волгограда. А ведь на этих улицах расположены школы. Поэтому сотрудники ГИБДД Волгограда составили протоколы об административном правонарушении на департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Именно он обязан следить за состоянием дорожной сети в городе. А, как сказано в протоколе, на дорогах имеется ямы, выбоины, частично отсутствует тротуар и освещение.

«Данные недостатки создают угрозу безопасности дорожного движения», -цитируют гаишников в волгоградском областном суде, где и рассматривали данный протокол.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов, Ворошиловский райсуд постановил оштрафовать Департамент городского хозяйства администрации Волгограда на 100 тысяч рублей за эту халатность.

- Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, - уточняют в суде.