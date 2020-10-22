В Волгограде экс-директор школы вместе с замом заработали на «мертвых душах» 1,8 млн рублей

По решению суда сообщники вернут в казну государства 1,3 млн рублей, остальное возместили ранее Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Центрального района Волгограда вынес приговор в отношении бывшего директора школы №81 Николая Владимирова и его заместителя Николая Ковалева: выплатить в казну государства 1,3 млн рублей. Оба причастны к мошенничеству и служебному подлогу. По этим статьям мужчин приговорили к условным срокам, нынешний суд касался незаконного обогащения двух коллег за счет бюджетных средств.

- Установлено, что директор школы и его заместитель фиктивно оформляли своих знакомых на должности технического персонала. Несуществующим работникам начислялась заработная плата, которая распределялась между сообщниками, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего им удалось заработать 1,8 млн рублей. Во время судов, когда вся уже правда вскрылась и обоим грозили сроки, сообщники вернули часть денег, но прокуратура потребовала возместить весь нанесенный ущерб. Приговор не вступил в силу.