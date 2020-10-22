Участники инвестиционного страхования УРАЛСИБА получили первый доход

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Первый купон получили клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь», оформившие полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» с новой стратегией «Лидеры рынка». Доходность за период с 6 апреля по 25 августа 2020 года составила 3,77% и 4,27%. Максимальную выгоду получили клиенты, купившие полис ИСЖ с в период акции с 13 по 26 апреля 2020 года.

Программа предусматривает инвестирование средств в акции шести крупных российских компаний. «Лидеры рынка» – это купонная стратегия, размер фиксированного купона 7,5% со сниженным купонным барьером 75%. Держатели акций по этой программе получат дополнительный доход, даже если стоимость базового актива одной или нескольких компаний упадет не более, чем на 25%. Выплата осуществляются каждые 6 месяцев в течение 5 лет – всего срока инвестирования.

Удачным симбиозом страхования жизни и выплаты возможного дополнительного дохода стал полис ИСЖ «Верное решение». При его оформлении клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в числе которых «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть» и др.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»