Следователи Волгограда задержали напарника маньяка, изнасиловавших школьницу 27 лет назад

Спустя 27 лет следователи волгоградского СУ СК нашли подонков, которые изнасиловали 17-летнюю девушку прямо в центре города. Одного из них задержали в начале октября 2020-го, сегодня вычислили его напарника. Сейчас этому мужчине 45 лет. И, что удивительно, он ни разу не попадал в поле зрения полиции. Но тот вечер он помнит до сих пор.

Это было 4 октября 1993 года. 17-летняя девушка возвращалась домой, когда к ней на улице пристали двое молодых парней. Они предложили ее проводить и, несмотря на отказ, пошли за ней. Свернув в безлюдное место, парни напали на девушку и поочередно ее изнасиловали.

Задержать по «горячим» следам преступников не удалось. 27 лет это преступление оставалось безнаказанным. В августе 2020-го, отрабатывая лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, удалось установить одного из соучастников - 48-летнего местного жителя. Кстати, накануне совершенного изнасилования он только вышел из колонии, где отбывал срок за групповое надругательство.

Жертва маньяка уверенно опознала насильника. Совпали и татуировки, которые девушка описывала сразу после случившегося. Но мужчина уже предстал перед судом, но не стал выдавать напарника, взял всю вину на себя.

- Личность второго насильника установили на днях. 21 октября его задержали по месту жительства. В ходе допроса он уже дал признательные показания и подробно рассказав о совершенном много лет назад преступлении. Проведена и проверка показаний на месте. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по статье «изнасилование несовершеннолетней группой лиц».