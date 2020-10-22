Туроператоры вернули двум волгоградкам деньги за несостоявшийся отдых в Италии и Иордане

Волгоградцам вновь удалось отсудить деньги за несостоявшиеся путевки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводской районный суд Волгограда взыскал с двух турагентств деньги за нереализованные путевки в Италию и Иордан. В первом случае волгоградка еще в начале года, до пандемии, заключила договор с агентством «Пактур», где ей предложили в мае за 61300 рублей отдохнуть за границей, но поездка не состоялась из-за коронавируса. Конечно, фирма не хотела возвращать средства и уговаривала женщину перенести отдых на следующий год, однако та отказалась и потребовала выплатить не только стоимость путевки, но и штрафы.

- Решением суда в пользу истца взысканы 131 300 рублей, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Аналогичная история произошла с ООО «Гумрак ТУР»: волгоградка купила путевку за 79800 в Иордан, но та сорвалась. Несмотря на все доводы ответчика, что пандемия – форс-мажорное обстоятельство, истцу выплатили 100 187 рублей.

Отметим, что это не единственный случай: несколько волгоградцев сумели отсудить свои деньги за отмену путевок.