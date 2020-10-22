Из Волгограда в Екатеринбург можно слетать за 999 рублей

Дешевые билеты есть, но чтобы их купить, надо постараться. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Авиакомпания Red Wings устраивает «аттракцион невиданной щедрости»: она устроила распродажу билетов на самолеты, которые летят в Екатеринбург. Так что у волгоградцев, и не только, появилась возможность слетать в столицу Урала всего за 999 рублей. Правда, если успеете купить дешевые билеты.

Акция эта длиться всего пять дней - с 21 по 25 октября, при этом дешевые билеты можно купить на период с 22 октября по 20 декабря.

При этом в Red Wings уточняют, что билеты по 999 рублей можно купить только на сайте авиаперевозчика. Если же будете покупать у агентов и на сайтах партнеров, то минимальные цены будут немного выше от 1284 до 2284 рублей.

Ну и еще одно «но»: количество дешевых билетов ограничено. Купить их, конечно, можно, но для этого надо очень постараться и старайтесь купить билеты заранее, чтобы наверняка. Кроме ручной клади до 10 кило, можно также взять багаж до 23 килограммов. Длительность полета составляет 2 часа 25 минут.

Отметим, что стоимость перелета из Волгограда в Екатеринбург без акции составляет от 4300 рублей.

Добавим, что акционные цены также распространяются на перелеты из Екатеринбурга в Воронеж, Кемерово, Махачкалу, Нижний Новгород, Ноябрьск, Оренбург и Саратов (и обратно по тем же направлениям).