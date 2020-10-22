Угрожали и били молотком: двое молодых волгоградцев ограбили студента у общаги

Фигурантами уголовного дела по статье «Разбой» стали двое 19-летних жителей Волгограда: средь бела дня 21 октября они напали на 18-летнего студента прямо у общежития в Кировском районе Волгограда. Угрожая молотком и ударив несколько раз для убедительности, отобрали телефон и побежали в скупку.

Студент сразу же пошел в отдел полиции № 7 и написал заявление. Оперативники в тот же день задержали подозреваемых.

- Ими оказались двое неработающих 19-летних местных жителя, один из которых ранее судим. Подозреваемые сознались в содеянном. Приняты меры к возврату телефона законному владельцу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Меру пресечения для молодых грабителей еще не избрали, но им грозит серьезный срок по уголовной статье – до 10 лет тюрьмы. Одному из рецидивистов точно не удастся избежать реального заключения.