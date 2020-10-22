В Волгограде иномарка протаранила автобус: кондуктор в больнице

Утро 21 октября началось для водителя волгоградского пассажирского автобуса с ДТП. В его «Лиаз» влетела иномарка. Да так, что кондуктора увезли в больницу.

Случилось это в Ворошиловском районе Волгограда примерно в 07.40. Автобус ехал по улице Рабоче-Крестьянской из центра, когда 38-летняя женщина за рулем «Митсубиси Аутлендер» решила развернуться у дома №63. Автоледи то ли не заметила автобус, то ли решила проскочить. Но, как бы там ни было, именно она спровоцировала аварию. Сама виновница ДТП не пострадала, а вот 56-летняя женщина – кондуктор автобуса не удержалась во время удара и упала, получила травму, и ее пришлось госпитализировать.

А вечером 22 октября произошло еще одно ДТП с пострадавшими. Причем пострадало сразу 5 человек. Авария случилась на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» примерно в 20.20: там лоб в лоб столкнулись две иномарки.

- По предварительным данным 33-летняя женщина за рулем «Равон Р2» мчалась в сторону Ростова и именно она выехала на встречную полосу движения и спровоцировала столкновение с «ВАЗ-21140», под управлением 30-летнего жителя Ростовской области. Удар был очень сильный. Обоих водителей, а также 41-летнего мужчину из «ВАЗа» увезли в больницу. Еще два пассажира из отечественной легковушки 42 и 27 лет от госпитализации отказались и сами обратились в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.