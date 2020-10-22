В Волжском построят новое кладбище за 12 миллионов рублей

Как ни печально это звучит, но из-за коронавируса резко увеличилось число смертей в Волгоградской области. В Волгограде, чтобы удобнее было возить тела на вскрытие решили открыть еще один ковидный морг в Красноармейском районе. А в Волжском вот планируют построить новое кладбище. Власти уже объявили аукциюо: ищут подрядчика, который возьмется за его обустройство. Денег на это выделили не мало – 11,7 миллионов рублей.

Построить новое кладбище в Волжском планируют по адресу – улица Александрова, 99 (рядом с волжским трубопрофильным заводом).

Правда, на этом участке сейчас имеются старые строения, поэтому прежде, чем приступить к планировке территории, подрядчик должен будет снести эти здания. Эти работы также входят в сумму лота. Также за эти деньги подрядчик должен будет подвести коммуникации на участок, проложить дороги, сделать тротуары и ограждения, и установить малые архитектурные формы. Все эти работы должны завершить уже к 12 декабря этого года.