«Доктор Пес»: волгоградский приют «Дино» приглашает детей с инвалидностью к четвероногим терапевтам

Фото: Приют "Дино"

Волгоградский приют «Дино» в последние годы заручился поддержкой со стороны государства: организация получает финансовую помощь и пускает каждую копейку в дело. А дел немало. Убрать собак с улицы – лишь малая их часть. Руководитель Анжела Макарова, недавно отчитавшаяся Президенту РФ о том, как тратятся федеральные гранты, вместе с единомышленниками активно помогает особенным детям.

В «Дино» уже есть инклюзивный конный театр «Летать без крыльев», где дети с особенностями в развитии контактируют с лошадьми. Еще один проект при поддержке Президентских грантов – «Доктор Пес».

- В рамках проекта «Доктор Пёс» ведём набор деток с инвалидностью для курса реабилитации в сенсорной комнате при участии собак-терапевтов, - рассказали «КП-Волгоград» в «Дино».

Стоит отметить, что все «терапевты» - это обученные, умные собаки, которыми руководят опытные специалисты-реабилитологи. Актуальная информация (контакты) имеется на красочном плакате от приюта.