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Общество

Волгоградцы пожаловались в прокуратуру на отключение тепла и горячей воды в многоэтажках «Комарово»

Также в надзорное ведомство поступили жалобы на отсутствие света в поселках Горный и Ельшанка
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В Волгоградской области отопление дали полторы недели назад, но 21 октября в 31 многоквартирном доме ЖК «Комарово» в Советском районе города-героя батареи вдруг стали холодными, пропала и горячая вода. Никаких предупреждений о ремонтных работах жильцы не получали, но терпеть холод в квартирах не стали и сразу же обратились в прокуратуру.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с прекращением подачи отопления и горячего водоснабжения в ЖК «Комарово» (31 многоквартирный дом), - прокомментировала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Параллельно инспекторы надзорного ведомства проверяют жалобы от жильцов поселков Горный и Ельшанка – там также безо всяких уведомлений массово отключили свет. По итогам накажут тех, кто должен отвечать за бесперебойную подачу отопления и электроэнергии.