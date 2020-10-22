На юге Волгограда 15 улиц останутся без воды

Не забудьте набрать запас воды. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 22 октября 2020 года, в Красноармейском районе Волгограда сотрудники «Концессии водоснабжения» будут ремонтировать трубу. Из-за чего перекроют подачу воды ряду домов. В частности на полдня без воды останутся 15 улиц.

На прошлой неделе в этом районе рванула магистральная труба водоснабжения. Когда сотрудники ресурсоснабжающей организации раскопали место порыва, поняли, что латать там нет смысла. Труба проржавела так, что поможет ей только полная замена. В связи с чем и было принято в компании такое решение. А, чтобы не перекрывать воду половине района, решили установить новую задвижку.

Задвижку будут ставить сегодня, 22 октября, из-за чего и придется ограничить подачу воды части абонентов. Придется потерпеть. Но обещают провести работы быстро, и воды по указанным адресам не будет только полдня – с 14.00 до 19.00.

Зато, как отмечают в «Концессии водоснабжения» замена ветхого участка трубы повысит надежность водоснабжения у 12 тысяч абонентов.

Чтобы люди не остались совсем без воды, в период ремонта будут курсировать по микрорайону водовозки. С их графиком можно ознакомиться на сайте компании.

- Оперативную информацию можно также узнать по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96, - добавляют «Концессии водоснабжения».

ВАЖНО!

22 октября воды не будет с 14.00 до 19.00 по следующим адресам:

- ул. 50 лет Октября, 4-40

- ул. Бахтурова, 1-31

- ул. Вучетича, 1-13, 2-24

- пр. Героев Сталинграда, 1

- ул. Голубева, 1-3

- пр. Канатчиков, 1-19, 2-26

- ул. Ломакина, 1-25, 12-32

- ул. Палласовская, 1-29, 2-38

- ул. Панферова, 2-14

- ул. Российская, 2-16, 5-7

- ул. Саушинская, 17-41, 30-36

- ул. Светлоярская, 59-89, 52-70

- ул. Удмуртская, 2-20, 1-69

- ул. Фадеева, 63,

- ул. Шпалозаодская, 2-25