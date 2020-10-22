На юге Волгограда 15 улиц останутся без воды

Не забудьте набрать запас воды.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
Сегодня, 22 октября 2020 года, в Красноармейском районе Волгограда сотрудники «Концессии водоснабжения» будут ремонтировать трубу. Из-за чего перекроют подачу воды ряду домов. В частности на полдня без воды останутся 15 улиц.
На прошлой неделе в этом районе рванула магистральная труба водоснабжения. Когда сотрудники ресурсоснабжающей организации раскопали место порыва, поняли, что латать там нет смысла. Труба проржавела так, что поможет ей только полная замена. В связи с чем и было принято в компании такое решение. А, чтобы не перекрывать воду половине района, решили установить новую задвижку.
Задвижку будут ставить сегодня, 22 октября, из-за чего и придется ограничить подачу воды части абонентов. Придется потерпеть. Но обещают провести работы быстро, и воды по указанным адресам не будет только полдня – с 14.00 до 19.00.
Зато, как отмечают в «Концессии водоснабжения» замена ветхого участка трубы повысит надежность водоснабжения у 12 тысяч абонентов.
Чтобы люди не остались совсем без воды, в период ремонта будут курсировать по микрорайону водовозки. С их графиком можно ознакомиться на сайте компании.
- Оперативную информацию можно также узнать по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96, - добавляют «Концессии водоснабжения».
ВАЖНО!
22 октября воды не будет с 14.00 до 19.00 по следующим адресам:
- ул. 50 лет Октября, 4-40
- ул. Бахтурова, 1-31
- ул. Вучетича, 1-13, 2-24
- пр. Героев Сталинграда, 1
- ул. Голубева, 1-3
- пр. Канатчиков, 1-19, 2-26
- ул. Ломакина, 1-25, 12-32
- ул. Палласовская, 1-29, 2-38
- ул. Панферова, 2-14
- ул. Российская, 2-16, 5-7
- ул. Саушинская, 17-41, 30-36
- ул. Светлоярская, 59-89, 52-70
- ул. Удмуртская, 2-20, 1-69
- ул. Фадеева, 63,
- ул. Шпалозаодская, 2-25