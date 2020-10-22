Из-за ремонта улицы 50 лет Октября для волгоградских водителей организовали реверсивное движение

Фото: пресс-служба мэрии.

На улице 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда стартовали ремонтные работы: дорожники предприятия «ДСЭР Советского района» снимают старый асфальт по четной стороне проезжей части, а для водителей организовали реверсивное движение. Кстати, фрезеровальные машины работают только днем, чтобы не мешать жителям близлежащих домов по ночам.

Параллельно с этим рабочие заменяют старые бордюры, поднимают их на нужную высоту. Уже после подготовительных работ возьмутся за колодцы – их или отремонтируют, или полностью заменят. На последнем этапе дорожники уложат два слоя - выравнивающий и финишный.

- Для формирования нового полотна дороги предприятию понадобится порядка 1500 тонн материалов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в рамках нацпроекта проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорогу планировали ремонтировать в следующем году, но благодаря финансированию из федерального бюджета удалось начать реконструкцию раньше срока.