В Городище два месяца назад пропал 49-летний мужчина

11 августа 49-летний Виктор Гринчук ушел из своего дома в поселке Ерзовка Городищенского района и больше не вернулся. Вот уже более двух месяцев родные и следователи, к которым они обратились, разыскивают пропавшего жителя Волгоградской области.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Известно, что Виктор хоть и молод, но на вид ему лет 60, у него есть седина, он худощавый, высокий, глаза серые, волосы короткие, выступающий подбородок. На нем были предположительно синие штаны, туфли без шнурков и бело-синяя футболка с воротником.

- Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Гринчука или лица, схожего по приметам с последним, а также о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(84468)3-38-78, 8(84468)3-38-81, 8-960-880-05-25, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СУКР по Волгоградской области.

Информацию можно сообщить анонимно.