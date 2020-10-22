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Экономика

Банк УРАЛСИБ объявил о снижении ставок

Взять потребительский кредит теперь можно на выгодных условиях
Иван Егоров
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вновь сделал потребительские кредиты более доступными. Теперь процентная ставка по кредиту наличными составляет от 5,5 % до 7,5%. Обязательным условием получения выгодного кредита является страхование жизни и здоровья заемщика. Полученные средства можно использовать на потребительские нужды, а также на рефинансирование кредитов в других банках.

Сумма выгодного кредита варьируется от 100 000 рублей до полутора и трех миллионов. Зависит она от категории клиента и выбранной программы банка.

Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Получить потребительский кредит наличными на выгодных условиях могут граждане РФ от 23 лет с трудовым стажем работы не менее трех месяцев на последнем месте работы. Комиссия на получения кредита отсутствует.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»