Коронавирус унес жизни еще двух пенсионерок из Волгоградской области: итого 183 жертвы

В Волгоградской области еще две смерти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще две жительницы Волгоградской области скончались от коронавирусной инфекции 21 октября 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 183 волгоградцев.

71-летняя пенсионерка из Городищенского района (шестая по счету жертва из этого района) неделю пыталась лечиться сама, но позже в крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали в инфекционное отделение ЦРБ. Болезнь осложняли онкология, заболевание сердца, щитовидки и бронхов. Женщина не выжила.

Погибла и 64-летняя жительница Палласовского района: ее привезли в ГУЗ «Клиническая больница № 5» по экстренным показаниям. Пациентка скончалась стремительно. Это четвертая смерть, зарегистрированная в Палласовке.

Волгоградцев настоятельно просят при первых признаках недомогания сразу же обращаться в поликлинику или вызвать скорую, ни в коем случае не покидать дом и не распространять вирус.