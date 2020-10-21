В 2021 году на питание каждого волгоградского школьника добавят два рубля

В следующем году детей с 1 по 4 класс продолжат кормить бесплатными завтраками. Фото: Мария АНАНОВА

Коронавирус коронавирусом, а до 2021 года осталось чуть более двух месяцев и в гордуме Волгограда уже вовсю кипит работа над бюджетом на следующий год. Вот заложили деньги и на питание школьников. Обещают, что в 2021-м малышей начальной школы и льготников также будут бесплатно кормить завтраки. Более того, если сейчас на каждого ребенка выделяется 70 рублей на питание (и 100 рублей на ребенка с ограниченными физическими возможностями), то в следующем году эту сумму увеличат. Правда не намного – всего на 2 рубля.

- Расходы бюджета Волгограда на эти цели будут увеличены на 3 процента, по аналогии с региональным бюджетом. Предполагается, что в 2021 году стоимость питания для школьников составит 72,09 рубля, в том числе 54,38 рублей - за счет средств федерального и областного бюджета. В 2022 году - 74,27 рублей (из них 56,02 рубля – деньги из вышестоящих бюджетов), - поясняют в гордуме Волгограда.

Таким образом, в 2021 году из бюджета Волгограда на питание этих школьников выделят более 165 миллионов рублей.

- Почти 133 миллиона рублей будет предназначено для питания школьников 1-4 классов, - добавляют в гордуме.

Также на 3% увеличат и расходы на питание детей-инвалидов в школах. Предполагается, что в следующем году на их питание будет уходить 102 рубля в день, в 2022-м – 106,1 рубля в день. В общей сложности на обеспечение бесплатным горячим питанием детей-инвалидов на 2021 год понадобится 190 миллионов рублей, на 2022 год – 195,7 миллионов.