В Волгоградской области подорожали сахар, огурцы, помидоры, яйца

У помидоров и огурцов среди всех продуктов самый большой рост цены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«О, опять подорожали» - эту фразу волгоградцы регулярно говорят, заходя в магазин и глядя на цены различных товаров. И ведь так и есть, стоимость некоторых продуктов стала еще выше. За неделю – с 12 по 19 октября – в Волгоградской области стали дороже овощи, яйца, сахар. И не только они. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, в регионе на 1,06% подорожало подсолнечное масло. В среднем за килограмм теперь нужно заплатить 105 рублей. Сахар-песок теперь в среднем стоит 44 рубля – подорожание составило 3,79% по сравнению с предыдущей неделей. Почти на 2% подорожали куриные яйца. Десяток стоит 52 рубля 82 копейки. Сразу на 8,5% увеличилась цена за килограмм огурцов. Их теперь приходится покупать почти за 60 рублей. Пора сбора урожая позади, поэтому цены на некоторые овощи начинают кусаться. Подорожали и помидоры – за неделю на 7,64%. За их килограмм продавцы берут 57 с половиной рублей. Также рост цены на 1-2% произошел у колбасы, молока, пшена, черного чая, хлеба и булочных изделий.

Но не все дорожает. Некоторые продукты питания за неделю немного упали в цене. Это яблоки, сливочное масло, творог, детские консервы, риса, моркови. Снижение стоимости отмечается в районе 1-2%.