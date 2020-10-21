50-летнему волгоградцу срочно требуется антиковидная плазма

Фото: из личного архива героя публикации.

В настоящий момент в «Волгоградском областном госпитале ветеранов войн» врачи спасают жизнь 50-летнего Сергея Чеченова - он заразился коронавирусной инфекцией. Ему, как и многим, кому поставили такой диагноз, требуются не только препараты, но и антиковидная плазма. То есть кровь тех, кто уже переболел ковидом и имеет нужную группу крови – «3+».

Пост о помощи в соцсетях разместили близкие Сергея Чеченова.

- Один донор – одна доза для переливания. Нужной группы крови очень мало, - прокомментировали «КП-Волгоград» родственники.

Из необходимых условий: возраст до 55 лет, двухнедельный перерыв с момента окончания болезни, а также по возможности справка на антитела. Подготовиться к сдаче анализов несложно. Лучше не завтракать и за несколько дней до процедуры не употреблять лекарства и алкоголь.

Сдать кровь можно в Волгограде на улице Голубинской, 9А, ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови» (с понедельника по субботу, с 8:00 – 11:30). Обязательно сообщить, что кровь для Чеченова Сергея Робертовича из госпиталя ветеранов.