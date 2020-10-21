Волгоградские родители могут онлайн оплачивать учебу студентов из средств маткапитала

В период пандемии делается все возможное, чтобы жители Волгоградской области как можно меньше стояли в очередях, поэтому многие услуги стали доступны онлайн. Это касается и оплаты обучения студентов из средств маткапитала. Если раньше родителям приходилось носиться с кучей бумаг, то теперь одной головной болью меньше.

- Теперь, если между Отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать заявление о распоряжении маткапиталом через электронные сервисы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПФР по Волгоградской области.

Волгоградским родителям даже не придется напоминать об оплате за год или семестр – специалисты пенсионного фонда сделают запрос самостоятельно и перечислят средства. На сегодняшний день ПФР заключил 23 договора с высшими и средними учебными заведениями области.